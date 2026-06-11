Общество
11 июня 10:10
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«Вечерняя Казань»

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Новые правила торговли на маркетплейсах начнут действовать с 1 октября

На площадках заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров.

Новые правила торговли на маркетплейсах начнут действовать с 1 октября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Закон о платформенной экономике, обеспечивающий жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах, начнет действовать в России с 1 октября. Об этом сообщил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев, передает РИА Новости.

Эксперт заметил, что в первую очередь на потребителя повлияет то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Будет больше уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасен.

По его словам, маркетплейсам будет запрещено продавать изъятые из оборота товары, в том числе биологически активные добавки, лекарства и медицинские изделия без регистрации. Таким образом, если товара нет в официальных реестрах, его не допустят на витрину.

Также будет введен обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. На претензию покупателя маркетплейсу нужно будет ответить в течение 15 дней, а незаконные санкции необходимо будет снимать за 48 часов.

Ранее сообщалось, что татарстанские продавцы захватывают маркетплейсы. За пять лет число предпринимателей из региона на онлайн-площадках выросло в 216 раз.

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