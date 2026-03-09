Будет праздноваться Ураза-байрам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На следующей неделе татарстанцев ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Ураза-байрам, который в этом году выпадает на пятницу. Об этом говорится в данных производственного календаря республики.

Таким образом, жители Татарстана будут отдыхать три дня подряд – с 20 по 22 марта. Предшествующий празднику рабочий четверг, 19 марта, будет предпраздничным, продолжительность работы официально сократится на один час.

Ранее сообщалось, что даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Татарстане утвердил глава республики Рустам Минниханов. В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями Ураза-байрам будут отмечать 20 марта, а Курбан-байрам - 27 мая.

Так как оба праздника придутся на будние дни, для татарстанцев они будут нерабочими.

