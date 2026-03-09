Новые трехдневные выходные ожидают татарстанцев в марте
Будет праздноваться Ураза-байрам.
На следующей неделе татарстанцев ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Ураза-байрам, который в этом году выпадает на пятницу. Об этом говорится в данных производственного календаря республики.
Таким образом, жители Татарстана будут отдыхать три дня подряд – с 20 по 22 марта. Предшествующий празднику рабочий четверг, 19 марта, будет предпраздничным, продолжительность работы официально сократится на один час.
Ранее сообщалось, что даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Татарстане утвердил глава республики Рустам Минниханов. В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями Ураза-байрам будут отмечать 20 марта, а Курбан-байрам - 27 мая.
Так как оба праздника придутся на будние дни, для татарстанцев они будут нерабочими.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.