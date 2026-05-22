22 мая 18:53
Дилия Мингазова

Журналист

Новый электропоезд Казань - Ижевск курсирует уже неделю: сколько стоит проезд

Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

С 13 мая на маршруте Казань - Ижевск начали курсировать современные электропоезда. Подробнее о новом составе рассказал генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

Сиденья стали эргономичными, а в каждом вагоне появились розетки для зарядки гаджетов. Для пассажиров с детьми и жителей с ограничениями здоровья предусмотрели специальные места для крепления инвалидных колясок и откидные ступеньки при посадке на низких платформах. Также в поезде появилась барная стойка, где можно купить напитки и снеки. В двух вагонах - детском и барном - установили мультимедийные системы для просмотра фильмов. Поработали и над безопасностью.

- На лобовой части поезда есть устройство, которое смягчает удар. Раньше при столкновении травмировалась локомотивная бригада, сейчас кабина остаётся целой, а воздействие на пассажиров минимизируется, - отметил Ахметшин.

Стоимость проезда на новом составе выросла на 20 процентов - теперь доехать до столицы Удмуртии стоит 1315 рублей, рассказала зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам Лилия Борисова. Но если для кого-то цена критична, продолжает следовать и обычный электропоезд старого образца - он стоит дешевле.

Ранее мы писали, что РЖД запустят новый турпоезд через Казань по маршруту «Три столицы». Поезд пойдёт по кольцу Москва — Казань — Ижевск — Москва. Таким образом, столица Татарстана станет одной из ключевых точек нового туристического направления. Всего же количество туристических поездов у РЖД увеличилось до 131, и теперь они охватывают 54 региона страны. Среди новых точек на карте также появились Ижевск, Ржев, Торжок, Калязин, Шуя, Щекино и Углич.

