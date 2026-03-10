Плоды разделят на высший, первый и второй сорт — зеленые и перезрелые не допустят.

Автор фото: Артур Лебедев / РИА Новости

С 1 ноября 2026 года в России начнет действовать новый межгосударственный стандарт на хурму. Документ Росстандарта, с которым ознакомился ТАСС, унифицирует требования к этой ягоде на пространстве нескольких стран, упростит торговлю и снизит технические барьеры. Стандарт добровольный, но задает четкие ориентиры качества.

По ГОСТу хурму поделят на три товарных сорта: высший, первый и второй. Независимо от сорта плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, с плодоножками, чашелистиками и без повреждений. Цвет — от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевого. Зеленые и перезрелые плоды под запретом.

Для высшего сорта допускаются лишь мелкие дефекты: легкая побитость до 2 квадратных сантиметров, побурение мякоти не более трети, небольшие огрехи формы или цвета. Первый сорт чуть лояльнее, а второй разрешает вмятины до 3 квадратных сантиметров, потерю упругости и дефекты окраски до четверти поверхности.

Диаметр плодов высшего и первого сорта — не менее 60 миллиметров, второго — от 40 миллиметров. Хранить хурму по новому стандарту рекомендуют не больше двух суток при комнатной температуре и до недели в холодильнике при 0,5–1,5 градуса и относительной влажности воздуха от 85 до 90 процентов.

Ранее мы писали, что в России обновят ГОСТ на творог. Нововведения уточнят ряд показателей с учетом современной практики.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.