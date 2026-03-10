Новый ГОСТ подготовили для энергетиков
Основная задача - установить чёткие и жёсткие требования к составу и характеристикам напитков.
С января 2027 года в России появится жесткий ГОСТ на энергетические напитки. Главная его задача - установить чёткие требования к составу и характеристикам энергетиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Росстандарт.
К примеру, содержание всех тонизирующих веществ (кроме кофеина) в одной банке напитка не должно превышать 50 процентов от верхнего допустимого уровня их суточного потребления. Также установлена норма по массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках (углеводы - сахара) на уровне не более десяти процентов. Помимо прочего, был добавлен широкий перечень природных адаптогенов, которые могут содержаться в энергетиках: родиола розовая, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате.
Ранее сообщалось, что школьники в России начали покупать особый мармелад вместо энергетиков, которые для них запрещены. Подростки стали приобретать конфеты, в составе которых есть таурин и кофеин – основные действующие вещества бодрящих напитков.
