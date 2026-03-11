Новый сервис поможет слабослышащим татарстанцам пользоваться голосовой связью
Общение возьмет на себя «секретарь».
Хорошая новость для татарстанцев с нарушениями слуха. Благодаря бесплатному сервису, который запускает МТС, они теперь смогут пользоваться голосовой связью без посторонней помощи.
Поможет им в этом «Секретарь для глухих и слабослышащих», который в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст и озвучит письменные ответы слабослышащего пользователя собеседнику с помощью синтеза речи. Для ответов могут быть использованы и заранее заготовленные шаблонные фразы, и любой свободный текст без ограничений. Сервис уже бесплатно доступен в Татарстане и других регионах.
Для пользования сервисом абонентам достаточно подключить «Секретаря для глухих и слабослышащих» в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках, пояснили в пресс-службе компании.
В МТС привели следующую статистику Всероссийского общества глухих: в 2025 году в стране проживало свыше 13 миллионов людей, имеющих нарушения слуха, которые не могут пользоваться для общения телефонной связью. Из них порядка 6 тысяч человек, по данным министерства здравоохранения республики - в Татарстане.
- Для них в ряде музеев работают жестовые видеогиды, проходят адаптированные выставки и фестивали, театры приглашают на спектакли сурдопереводчиков. Теперь технологии также смогут помочь устранить барьеры при общении по телефону, одному из базовых потребностей любого современного человека, - прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.
