Общество
11 марта 20:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Новый сервис поможет слабослышащим татарстанцам пользоваться голосовой связью

Общение возьмет на себя «секретарь».

Новый сервис поможет слабослышащим татарстанцам пользоваться голосовой связью

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Хорошая новость для татарстанцев с нарушениями слуха. Благодаря бесплатному сервису, который запускает МТС, они теперь смогут пользоваться голосовой связью без посторонней помощи.  

Поможет им в этом «Секретарь для глухих и слабослышащих», который в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст и озвучит письменные ответы слабослышащего пользователя собеседнику с помощью синтеза речи. Для ответов могут быть использованы и заранее заготовленные шаблонные фразы, и любой свободный текст без ограничений. Сервис уже бесплатно доступен в Татарстане и других регионах.  

Для пользования сервисом абонентам достаточно подключить «Секретаря для глухих и слабослышащих» в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках, пояснили в пресс-службе компании.    

В МТС привели следующую статистику Всероссийского общества глухих: в 2025 году в стране проживало свыше 13 миллионов людей, имеющих нарушения слуха, которые не могут пользоваться для общения телефонной связью. Из них порядка 6 тысяч человек, по данным министерства здравоохранения республики - в Татарстане.  

- Для них в ряде музеев работают жестовые видеогиды, проходят адаптированные выставки и фестивали, театры приглашают на спектакли сурдопереводчиков. Теперь технологии также смогут помочь устранить барьеры при общении по телефону, одному из базовых потребностей любого современного человека, - прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ранее Песков заявил, что MAX должен стать привлекательнее в СНГ, чем его конкуренты. Россия при помощи мессенджера сможет знакомить со своей позицией жителей стран ближнего зарубежья.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Владимир Астапкович / РИА Новости
Глава Минцифры Татарстана о МАХ: «Возникает много вопросов по безопасности»

Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.