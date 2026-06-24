Новый терминал казанского аэропорта откроют ко Дню города
Объект возводится беспрецедентными для России темпами за 15 месяцев.
В Казани откроют новый терминал международного аэропорта в конце августа этого года. Объект возведут за 15 месяцев, что является рекордным сроком для России. Официально он получил рабочее название Терминал № 3. Об этом, отвечая на вопрос журналиста «Вечерней Казани» в рамках профильного брифинга, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
По его словам, после строительной готовности объект пройдет тестовые волонтерские прокаты. Общий цикл строительства, от начала до ввода в эксплуатацию, займет всего 15 месяцев. Министр уточнил, что это единственный объект такого масштаба, строящийся в России за столь короткое время.
- Подрядчиком выступает та же «боевая» команда, которая в пандемию построила инфекционный корпус за 100 дней, - отметил Ханифов.
Он также особо подчеркнул, что никаких проблем с финансированием этого мегапроекта нет.
- Строит этот объект единственная команда, которая строит в России за такое время. По-моему, 15 месяцев идет с самого начала до эксплуатации... По финансированию там проблем нет, - добавил Ханифов.
Спикер сказал, что новый Терминал № 3 полностью возьмет на себя внутренние (внутрироссийские) рейсы. При этом все международные направления будут полностью сконцентрированы на площадях существующих терминалов 1 и 1А.
Ранее Ханифов также рассказал, что на Вознесенском тракте в Казани с момента запуска платного участка около 940 тысяч водителей игнорировали оплату проезда. С нарушителей взыскано почти 200 миллионов рублей штрафов, пополняющих бюджет Татарстана.
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