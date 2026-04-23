Общество
23 апреля 15:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

О новом подорожании техобслуживания автомобилей предупредил эксперт

На динамику влияют инфляция, подорожание автозапчастей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стоимость регулярного техобслуживания автомобилей подорожает в 2026 году примерно на десять процентов, так же как и в 2025 году. Об этом сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, передает Motor.

На рост стоимости техобслуживания влияют инфляция, подорожание автозапчастей, а также увеличение затрат на обеспечение работы сервиса, включая коммунальные услуги и аренду помещений.

Ранее сообщалось, что водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах. В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Также водителям напомнили о необходимости своевременного снятия авто с учета. Автовладельцы несут финансовую ответственность за брошенные на улицах машины. Оставленные на парковках и во дворах такие автомобили не только создают препятствия для движения и уборки территорий, но и представляют потенциальную угрозу общественной безопасности.

