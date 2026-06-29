Порывы могут достигать скорости в 22 метра в секунду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане ночью и днем 30 июня ожидаются сильный дождь и ветер, об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра по республике.

По данным синоптиков, ночью в республике местами порывы ветра будут достигать скорости 15-18 метров в секунду, днем порывами 17-22 метра в секунду; на востоке республики также ожидается сильный дождь.

В Казани ожидается сильный ветер порывами ночью до 15 метров в секунду, днем — 15-20 метров в секунду.

В МЧС региона призвали к осторожности при передвижении по улицам и дорогам.

Ранее сообщалось, что погода помогла развиться в Татарстане вирусу, против которого нет вакцины. Заболеваемость геморрагической лихорадкой в республике стала выше многолетних значений - все из-за благоприятной погоды для распространения грызунов. Вирусы и болезни можно подхватить и во время отпуска.

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