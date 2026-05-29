Обновление автопарка в России готовы стимулировать за счет льгот
Меры поручили разработать Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и Банку России с объединением страховщиков.
Простимулировать обновление парка транспортных средств в России планируют за счет соответствующих программ льготного автокредитования и других мер. Об этом говорится в правительственном плане, пишет РИА Новости.
Среди подобных программ льготное автокредитование, страховые преференции и публичные закупки, отмечается в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года.
