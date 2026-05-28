Общество
28 мая 11:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Обязательно ли укус клеща означает заражение, рассказали в Роспотребнадзоре

Опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями заболеваний.

Обязательно ли укус клеща означает заражение, рассказали в Роспотребнадзоре

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Укус клеща может обойтись и без последствий, то есть не факт, что человек может заразиться. Об этом рассказал ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Главная опасность — клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их людям при присасывании. В зависимости от региона и времени года количество опасных клещей, которые переносят инфекционные заболевания, может варьироваться от 10 до 50 процентов. При этом цифры меняются из года в год.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 105 снятых с людей клещей нашли вирус боррелиоза. При этом случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.