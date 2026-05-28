Опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями заболеваний.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Укус клеща может обойтись и без последствий, то есть не факт, что человек может заразиться. Об этом рассказал ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Главная опасность — клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их людям при присасывании. В зависимости от региона и времени года количество опасных клещей, которые переносят инфекционные заболевания, может варьироваться от 10 до 50 процентов. При этом цифры меняются из года в год.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 105 снятых с людей клещей нашли вирус боррелиоза. При этом случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.