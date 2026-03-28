Общество
28 марта 12:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Обязательную кнопку SOS с «ЭРА-ГЛОНАСС» для ввозимых машин отложили

Проект постановления пока проходит стадию согласования между ведомствами.

Автор фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России решили отложить обязательное оснащение кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС» для машин, которые ввозят в страну частные лица. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Изначально планировалось, что новое требование начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Теперь же его переносят на более поздний срок. В министерстве уточнили, что проект постановления пока проходит стадию согласования между ведомствами.

Речь идет о системе вызова экстренных служб — так называемой кнопке SOS, которая при аварии автоматически передает сигнал о месте происшествия.

Ранее мы писали, что локализованные иномарки заполняют рынок.

