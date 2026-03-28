Обязательную кнопку SOS с «ЭРА-ГЛОНАСС» для ввозимых машин отложили
Проект постановления пока проходит стадию согласования между ведомствами.
В России решили отложить обязательное оснащение кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС» для машин, которые ввозят в страну частные лица. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
Изначально планировалось, что новое требование начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Теперь же его переносят на более поздний срок. В министерстве уточнили, что проект постановления пока проходит стадию согласования между ведомствами.
Речь идет о системе вызова экстренных служб — так называемой кнопке SOS, которая при аварии автоматически передает сигнал о месте происшествия.
Ранее мы писали, что локализованные иномарки заполняют рынок. На рынке новых и подержанных автомобилей Поволжья растет число объявлений и сделок, а в будущем покупателей ждут персональные предложения от искусственного интеллекта в режиме онлайн.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
Проверки управляющая компания проводила формально.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.