Общество
10 марта 18:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Одаренных детей из Казани отправят в оздоровительный лагерь за 9,5 млн рублей

Количество путевок – 450 штук.

Одаренных детей из Казани отправят в оздоровительный лагерь за 9,5 млн рублей

Автор фото: kzn.ru

Творчески одаренных и социально активных детей с 7 до 17 лет отправят в детский оздоровительный лагерь. На это выделят более 9,5 миллиона рублей, согласно тендеру с портала госзакупок.

Всего подготовят 450 путевок. Каждый ребенок отдохнет в лагере 18 дней. Предусмотрено пятиразовое питание и развлечения. Требования к лагерю: в комнате должны размещаться от трех до пяти человек. Для них должны быть предусмотрены кровати, шкаф для одежды, тумбочки. Душ, туалет и раковина должны располагаться в комнате или на этаже.

Кроме того, на территории лагеря нужно предусмотреть спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол. Наличие клубного помещения тоже важно: киноконцертный зал со сценой и залом для общего сбора лагеря, для дискотек с современной музыкальной аппаратурой, игротекой.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи “Ял”».

Ранее сообщалось, что капремонт казанского детского лагеря «Нармонка» завершат в 2027 году. В городе обновляются также культурно-просветительские объекты.

