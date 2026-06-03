Общество
3 июня 17:13
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«Вечерняя Казань»

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Одичавших собак готовятся признать в Татарстане охотничьим ресурсом

Методику подсчета поручено подготовить Госкомитету республики по биоресурсам.

Одичавших собак готовятся признать в Татарстане охотничьим ресурсом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Охотничьим ресурсом планируют признать в Татарстане одичавших собак, постановление приняли на заседании комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Методику подсчета одичавших собак поручено подготовить Госкомитету республики по биоресурсам. Затем в Госсовет внесут законопроект о признании их охотничьим ресурсом.

Напомним, согласно определению, одичавшими считаются собаки, которые самостоятельно живут и размножаются в природе. Они отличаются от городских бродячих собак тем, что не зависят от человека, живут вдали от поселений и охотятся как дикие хищники.

Ранее сообщалось, что в Казани на отлов и содержание бродячих собак в Казани потратят 42,5 миллиона рублей. В этом году на бездомных животных потратят на 2,3 миллиона больше, чем в 2025 году. Контракт на работу заключён с ООО «Зооцентр». На содержание животных пойдет 40,6 миллиона, а на отлов – 1,85 миллиона.

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