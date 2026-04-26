Общество
26 апреля 15:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Около 100 тонн альтернативного молока выпили казанцы за три месяца

Жители предпочли миндальный напиток.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне с января по март 2026 года выпили 5920 тонн альтернативного молока. Москва стала лидером по этому показателю с результатами в 1782 тонны. А жители Казани выпили 93 тонны молока. Особой популярностью пользуется миндальное молоко - в столице Татарстана его было продано 35 тонн. На втором месте кокосовое - 27 тонн. В топ-5 вошли фисташковый пломбир (9 тонн), банан (7 тонн) и карамель (4 тонны). Об этом сообщили в компании «Логика молока».

При этом потребление миндального молока выросло на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Увеличился спрос на молоко со вкусом фисташкового пломбира - 29 процентов.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером в ПФО по увеличению производства молока в 2025 году. В целом в Приволжском федеральном округе в 2025 году производство молока превысило 11 миллионов тонн (+1,9 процента к 2024 году), обеспечив почти треть общероссийского объёма (32,2 процента).

