Общество
4 апреля 20:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Около 1,7 тысячи студентов привлекут к полевым работам в Татарстане

Большую часть уже закрепили за хозяйствами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Докладывая на совещании в Доме правительства Татарстана о подготовке к весенне-полевым работам, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов сделал упор на кадрах.

Представитель ведомства сообщил, что хозяйства активно сотрудничают с ссузами и вузами, приглашая при нехватке рабочих рук студентов старших курсов, которых обеспечивают проживанием, питанием и зарплатой, пишет пресс-служба раиса Татарстана.  

По словам Гарипова, в средних специальных и высших аграрных учебных заведениях республики обучаются свыше 6,6 тысячи студентов. Из них порядка 1,7 тысячи готовы пройти практику во время полевых работ.

Более 1 тысячи студентов уже закреплены за хозяйствами. Ленар Гарипов напомнил, что предприятиям АПК предусмотрено возмещение понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием: 90% для студентов вузов аграрного профиля, и 30% - для студентов ссузов.

Ранее Минсельхоз Татарстана назвал хорошо подготовленные к весенним работам районы. Хозяйства приступили к подкормке.

