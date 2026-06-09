Нагретый раствор уничтожает даже небольшие очаги болезни.

Автор фото: Республиканский клинический онкодиспансер Татар...

Во время операции врачи республиканского онкологического диспансера впервые использовали «горячую химиотерапию». Фотографиями из операционной поделилась пресс-служба медицинского учреждения.

У 38-летней пациентки было редкое заболевание брюшины, развивающееся из-за опухоли аппендикса. Во время операции, которая длилась восемь часов, онкохирурги ввели нагретый раствор химиопрепарата, уничтожающий даже небольшие очаги болезни.

После успешно проведенной операции пациентка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, сообщили в онкодиспансере.

Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня донора крови в Казани проводят донорскую акцию. Она состоится 11 июня. Сдать кровь можно в Республиканском центре крови на проспекте Победы, 85.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.