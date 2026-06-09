Онкологи Татарстана впервые во время операции применили «горячую химиотерапию»
Нагретый раствор уничтожает даже небольшие очаги болезни.
Во время операции врачи республиканского онкологического диспансера впервые использовали «горячую химиотерапию». Фотографиями из операционной поделилась пресс-служба медицинского учреждения.
У 38-летней пациентки было редкое заболевание брюшины, развивающееся из-за опухоли аппендикса. Во время операции, которая длилась восемь часов, онкохирурги ввели нагретый раствор химиопрепарата, уничтожающий даже небольшие очаги болезни.
После успешно проведенной операции пациентка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, сообщили в онкодиспансере.
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