Общество
9 июня 21:58
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«Вечерняя Казань»

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Онкологи Татарстана впервые во время операции применили «горячую химиотерапию»

Нагретый раствор уничтожает даже небольшие очаги болезни.

Онкологи Татарстана впервые во время операции применили «горячую химиотерапию»

Автор фото: Республиканский клинический онкодиспансер Татар...

Во время операции врачи республиканского онкологического диспансера впервые использовали «горячую химиотерапию». Фотографиями из операционной поделилась пресс-служба медицинского учреждения.  

У 38-летней пациентки было редкое заболевание брюшины, развивающееся из-за опухоли аппендикса. Во время операции, которая длилась восемь часов,  онкохирурги ввели нагретый раствор химиопрепарата, уничтожающий даже небольшие очаги болезни.  

После успешно проведенной операции пациентка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, сообщили в онкодиспансере.  

Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня донора крови в Казани проводят донорскую акцию. Она состоится 11 июня. Сдать кровь можно в Республиканском центре крови на проспекте Победы, 85.

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