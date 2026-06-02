Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Дети из Татарстана могут отдыхать в детском лагере «Приазовец» в Анапе, несмотря на масштабный разлив мазута в Черном море в конце 2024 года. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Санитарно-эпидемиологические заключения на лагеря за пределами Татарстана оформляют управления Роспотребнадзора по соответствующим регионам, напомнила Патяшина. Она подчеркнула, что на сайте центрального Роспотребнадзора имеется вся информация по контролю ситуации на месте.

— Непрерывный мониторинг качества и песка, и воды проводится. Насколько я владею информацией, это не представляет опасности для детей, — сказала Патяшина.

Ранее Патяшина рассказала, что во всех стационарных детских оздоровительных лагерях Татарстана МЧС уже проверило требования противопожарной безопасности. Всего было выявлено 127 нарушений в 23 лагерях.

