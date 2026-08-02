Опасный клещевой вирус Бурбон из Нью-Йорка не обнаружен в Татарстане
Роспотребнадзор экстренно успокоил граждан после новостей об опасной инфекции, против которой в мире пока не существует вакцин и лекарств.
Роспотребнадзор исключил присутствие неизлечимого американского вируса Бурбон в России. Официальные ведомства опровергли информацию о возможном распространении опасной экзотической инфекции внутри страны. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства ведут непрерывный санитарный мониторинг и заверяют, что поводов для паники у граждан нет. Поводом для официального заявления российских санитарных врачей стал недавний инцидент в США. В Нью-Йорке медики зафиксировали случай заражения вирусом Бурбон, который является крайне редкой клещевой патологией, главная опасность которой заключается в полном отсутствии специфического лечения и зарегистрированных вакцин.
Однако в России патоген не циркулирует, при этом, переносчиками вируса являются специфические североамериканские клещи, популяции которых физически отсутствуют в европейских и азиатских широтах.
Укус зараженного насекомого может вызвать серьезные симптомы. Основные признаки заболевания включают резкий подъем температуры, сильные головные боли, общую слабость, тошноту и рвоту, а также специфическую сыпь на коже.
Хотя российская фауна безопасна в плане вируса Бурбон, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры предосторожности при походах в лес. Местные иксодовые клещи все еще активны и могут переносить опасные заболевания, такие как энцефалит и боррелиоз.
Ранее мы писали, что клещи стали кусать татарстанцев на 30 процентов реже из-за погодных условий. В регионе зарегистрировано три случая энцефалита, но все они завозные.
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