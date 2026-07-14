Оплата услуг на карту продавца грозит россиянам беседой с органами
То же самое касается перечисления зарплаты не с расчетного счета организации, а из «своего кармана».
Переводы на личный счет продавца при оплате услуг в России могут справедливо привлечь внимание контролирующих инстанций. Например, может оказаться, что получать связан с экстремистской или террористической деятельностью. Само по себе перечисление средств не нарушает закон, однако отправителю придется подтвердить свою официальную покупку или иную законную цель перевода. Об этом жителей предупредил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит агентство «Прайм».
То же самое касается переводов с личного счета в трудовой сфере. Если часть зарплаты переводится не с расчетного счета организации, органы контроля могут заподозрить попытку скрыть реальный доход работников. Если это подтвердится, руководству компании будут доначислены НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени. Такие же санкции относятся и к незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Хаминский советует использовать только официальные каналы оплаты и получения дохода — в таком случае вопросов у контролирующих органов не возникнет. В случае обычного личного перевода знакомому человеку лучше перестраховаться, сохранив чеки и скриншоты переписок.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнекамска потеряла более полумиллиона, поверив мошенников. Они убедили жертву перевести средства на «безопасный счет».
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