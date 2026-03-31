Организовавший в Челнах выставку попугаев бизнесмен попал под «административку»
У индивидуального предпринимателя не было лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных.
Прокуратура города Набережные Челны совместно с контролирующими органами проверила выставку «Попугайня». Итогом стали возбужденные административные дела.
Как установили сотрудники надзорного ведомства, предприниматель не вел журналы наблюдений, кормления и уборки. Помещения для хранения и приготовления кормов не оборудованы для проведения регулярной очистки, мойки и дезинфекции. У индивидуального предпринимателя нет сертификатов соответствия и ветеринарных сопроводительных документов на корма, а также лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках и других подобных учреждениях.
Возбуждены административные дела. От предпринимателя потребовали устранить все нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
