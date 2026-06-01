1 июня 10:29
Осенью в России начнет работать детский онлайн-банк

Как и у взрослых, у детей в приложении будет своя умная лента – с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами по достижению финансовых целей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Этой осенью банк планирует запустить свой финансовый сервис для детей от 6 до 14 лет, где ребята смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность, сообщила в преддверии ПМЭФ первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Как и у взрослых, у детей в приложении будет своя умная лента – с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами по достижению финансовых целей. В дальнейшем появятся копилка, задания от родителей и другие полезные функции. Приложение будет «расти» вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию. Подростки смогут управлять финансами под контролем родителей.

Стоит отметить, что российские банки активно развивают специализированные сервисы для детей – с их помощью юные пользователи осваивают базовые навыки обращения с деньгами под контролем родителей. Но чаще всего это карты или стикеры с родительским контролем.

По мнению экспертов, подобные сервисы помогают сформировать у детей полезные финансовые привычки, обучают планировать расходы и копить деньги. Для банков развитие детских финансовых сервисов – это ещё и инструмент повышения лояльности семей: сформированные в детстве привычки влияют на выбор банка во взрослом возрасте. Такие продукты также помогают прививать ребёнку ответственность за собственные траты в безопасной цифровой среде.

Распространению финансовых онлайн-сервисов среди детей и подростков способствует рост спроса на безналичную оплату. По данным Frank RG за 2025 год, 66% детей в возрасте от 6 до 13 лет пользуются банковскими картами. На популярность карт и стикеров влияет повышение уровня финансовой грамотности. Исследования показывают, что после уроков и олимпиад на тему финансов и предпринимательства больше половины детей начинают копить деньги, более разумно их тратить и осторожнее относиться к подозрительным финансовым предложениям.

