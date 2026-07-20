Ошибки при оплате парковки обошлись казанцам в 274 миллиона
Чаще всего автомобилистов штрафовали за превышение бесплатного периода и выбор неверной парковочной зоны.
С начала года за нарушения на платных муниципальных парковках в Казани взыскали 274 миллиона рублей, сообщил на еженедельном совещании начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата городского исполкома Александр Земченко.
В 2026 году количество рассмотренных материалов за нарушение правил платной парковки муниципальной увеличилась на 8 процентов. Чаще всего казанских автомобилистов штрафовали за превышение бесплатного периода, межинтервальную оплату, ошибки при вводе номеров машины и выбор неверной парковочной зоны.
- Вместе с тем, мы надеемся, что введение механизма постоплаты с 15 июня позволит существенно сократить число таких нарушений, - отметил Земченко.
За прошедшие 6 месяцев в Казани рассмотрели почти 126 тысяч дел о нарушении на платных парковках. С казанцев уже взыскали 274 миллиона рублей – это на 12% больше, чем за тот же промежуток времени в 2025.
Ранее Земченко также рассказал, что за первые шесть месяцев безбилетники принесли транспортной системе столицы Татарстана почти два миллиона рублей. За прошедшие полгода в Казани выписали 1252 материала за безбилетный проезд – всего казанцы оказались должны почти два миллиона. Земченко напомнил, что проезд нужно в течение одной остановки.
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