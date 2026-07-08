Общество
8 июля 07:38
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«Вечерняя Казань»

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Отели с сентября обяжут заселять туристов без паспорта через мессенджер «Mакс»

Крупные гостиницы должны закупить оборудование и обучить персонал к 1 сентября.

Отели с сентября обяжут заселять туристов без паспорта через мессенджер «Mакс»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября 2026 года российские отели, где больше 50 номеров, будут обязаны заселять гостей через мессенджер «Mакс», даже если у человека нет с собой документов. Об этом на совещании по туризму заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул: времени осталось мало, гостиницам нужно успеть подключить системы, закупить оборудование и главное — обучить персонал. Компания VK, по его словам, готова помочь с методической и информационной поддержкой.

Нововведение — часть правил, которые начали действовать с 1 апреля. Уже сейчас для заселения помимо паспорта можно использовать загранпаспорт, водительские права, биометрию или сервисы «Госуслуг». А с сентября к этому списку добавится «Mакс», который станет обязательным инструментом для всех крупных средств размещения.

Ранее мы писали, как подростки могут заселиться в гостиницу. Подтвердить личность можно через Госуслуги.

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