Отели с сентября обяжут заселять туристов без паспорта через мессенджер «Mакс»
Крупные гостиницы должны закупить оборудование и обучить персонал к 1 сентября.
С 1 сентября 2026 года российские отели, где больше 50 номеров, будут обязаны заселять гостей через мессенджер «Mакс», даже если у человека нет с собой документов. Об этом на совещании по туризму заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Он подчеркнул: времени осталось мало, гостиницам нужно успеть подключить системы, закупить оборудование и главное — обучить персонал. Компания VK, по его словам, готова помочь с методической и информационной поддержкой.
Нововведение — часть правил, которые начали действовать с 1 апреля. Уже сейчас для заселения помимо паспорта можно использовать загранпаспорт, водительские права, биометрию или сервисы «Госуслуг». А с сентября к этому списку добавится «Mакс», который станет обязательным инструментом для всех крупных средств размещения.
Ранее мы писали, как подростки могут заселиться в гостиницу. Подтвердить личность можно через Госуслуги.
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