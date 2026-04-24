Общество
24 апреля 12:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ожидать ли на майских праздниках летнюю погоду

Будет небольшое потепление, температура воздуха начнет расти.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Об этом рассказал фенолог Михаил Любов, передает РИА Новости.

По его словам, состояние атмосферы сейчас «настолько неустойчиво», что оправдываемость прогнозов не очень высокая. Однако, вероятно, что в мае начнет погода налаживаться, солнце начнет прогревать поверхность, вырастет температура воздуха.

Однако потепление в начале мая может смениться следующей волной похолодания, но уже не такой интенсивной и продолжительной, как в апреле. Лето в начале мая еще не наступит, заключил эксперт.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на апрель-сентябрь 2026 года в Татарстане. Май, июнь и август пройдут с температурами около многолетней нормы. Осадки ожидаются также близкими к средним значениям. А в июле температура прогнозируется выше нормы, которая составляет около +19,9 градуса. В сентябре, наоборот, вероятно меньше осадков при норме около 48 миллиметров.

