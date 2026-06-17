Паром между Казанью и Верхним Услоном перешёл на другой график
С 17 июня переправа работает с шести утра.
Паромная переправа Казань — Верхний Услон изменила режим работы. С 17 июня 2026 года суда курсируют между берегами с 6:00 до 21:00. Данное расписание, которое даёт больше времени на переправу в светлое время суток.
Ранее мы писали, что во время саммита АСЕАН на Казанке ограничат движение судов. Запрет будет действовать с 17 по 19 июня.
Также сообщалось, что Татарстан закупит больше десяти новых речных судов. Все будут приобретены до 2029 года.
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