Пасху хотят сделать государственным праздником
Однако следующий день после праздника выходным не сделают.
Депутаты предложили признать Пасху государственным праздником. Это нужно для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, считают в Госдуме.
Отметим, что законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев говорит, что проект могут обсудить на ближайшей сессии, пишут РИА Новости.
Цель законопроекта — уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих.
Ранее сообщалось, что в 2026 году россиян ждут почти четыре месяца выходных. Январь подарит самые длинные каникулы за счет новогодних праздников.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.