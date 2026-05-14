14 мая 14:01
Пасху хотят сделать государственным праздником

Однако следующий день после праздника выходным не сделают.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты предложили признать Пасху государственным праздником. Это нужно для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, считают в Госдуме.

Отметим, что законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев говорит, что проект могут обсудить на ближайшей сессии, пишут РИА Новости.

Цель законопроекта — уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россиян ждут почти четыре месяца выходных. Январь подарит самые длинные каникулы за счет новогодних праздников.

