К административной ответственности привлечен и водитель.

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В Госавтоинспекцию Казани поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Лада Приора» перевозил пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Сотрудники ГАИ разыскали и привлекли к ответственности водителя и пассажира этого авто за грубые нарушения правил дорожного движения. Проверка показала, что это произошло ночью 6 июля 2026 года на улице Профсоюзной. Молодой человек во время движения практически полностью высунулся из окна машины, демонстрируя гимнастические этюды.

Ремнем безопасности пренебрег не только пассажир, но и водитель автомобиля. В итоге ему придется ответить за нарушение правил перевозки людей и правил применения ремней безопасности водителем.

Привлечен к административной ответственности и пассажир автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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