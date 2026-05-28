Аграрии ловят каждое погодное окно, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.

Автор фото: kremlin.ru

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина рассказал о ходе весенних полевых работ. По его словам, несмотря на капризы погоды, аграрии засеяли уже больше половины всех запланированных площадей. Всего в 2026 году сев должен охватить 83 миллиона гектаров. Прошлогодняя база хорошая: в нормальном состоянии сохранилось 97 процентов посевов.

Темпы стараются наращивать всеми доступными способами. Развивается льготный лизинг — объёмы поставок техники по нему почти в полтора раза выше прошлогодних. Расширяется сеть машинно-технологических станций. Продолжается переход на российскую селекцию: с 2022 года обеспеченность отечественными семенами выросла с 60 до 70 процентов. По сахарной свёкле, подсолнечнику и рапсу Патрушев отметил настоящий прорыв.

В животноводстве ситуация стабильная. Производство мяса и молока держится на уровне прошлого года, готовая продукция тоже выпускается в нужных объёмах. Внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Более того, растут поставки за рубеж: экспортная выручка почти на четверть превысила уровень того же периода прошлого года. Ожидается, что в этом сельхозсезоне Россия отправит на экспорт 60 миллионов тонн зерновых. Также вице-премьер отметил, что в ряде регионов удалось стабилизировать ситуацию с заболеваниями скота.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды может пострадать урожай гороха и пшеницы. Работы идут с задержкой как минимум в две недели.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.