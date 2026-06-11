Общество
11 июня 22:00
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«Вечерняя Казань»

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Пенсионерке с раком печени сделали операцию со сложным наркозом в РКБ Татарстана

У пациентки были другие заболевания, из-за чего применять обычный наркоз оказалось опасно.

Пенсионерке с раком печени сделали операцию со сложным наркозом в РКБ Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане прооперировали 73-летнюю пациентку с раком печени. Операцию провели хирурги Республиканской клинической больницы, сообщили в Минздраве Татарстана.

Еще в 2022 году у пациентки выявили рак ободочной кишки, тогда ей провели операцию Республиканском клиническом онкологическом диспансере им. М.З. Сигала. Также она прошла курс химиотерапии, и наступила ремиссия. Но онкология вернулась в 2025 году: появилось злокачественное новообразование печени и внутрипеченочного желчного протока.

Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания – миастения, атеросклероз аорты и створок аортального и митрального клапанов, гипертония и нарушение ритма сердца. Из-за миастении классический наркоз опасен, так как перевести такого пациента с ИВЛ на самостоятельное дыхание проблематично. Иногда процесс затягивается на несколько дней. Это связано с особенностями лекарственной терапии.

Благодаря новой методике, которую анестезиологи-реаниматологи РКБ переняли у коллег из Великобритании во время Русского анестезиологического форума, операция прошла успешно. Трубку для вентиляции анестезиологи убирают практически сразу в палате реанимации. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ей предстоит еще пройти курс химиотерапии.

Ранее сообщалось, что хирурги Татарстана восстановили лицо молодому тренеру, на которого упали ворота. ЧП произошло, когда парень играл с друзьями в футбол.

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