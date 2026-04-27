Общество
27 апреля 11:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пенсионеров России предупредили о досрочной выплате пенсии за май

Затем перечисления вернутся к обычному графику.

Пенсионеров России предупредили о досрочной выплате пенсии за май

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Часть пенсионеров получат пенсию за май досрочно в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России, передает РИА Новости.

Досрочно пенсию перечислят тем, кто получает ее через банк с 1-го по 4-е число месяца. Подавать заявление не требуется, так как средства переведут автоматически.

Речь идет обо всех видах пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Если пенсионер получает другие выплаты фонда, то они тоже придут заранее. Для получающих пенсию через «Почту России» они придут по обычному графику.

С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.

Ранее сообщалось, что инструкторы-космонавты и космонавты 1-го класса могут получать пенсии до 1 миллиона рублей и выше. Космонавты 1-го класса с учетом «полетных» надбавок могут рассчитывать на пенсию до 1,25 миллиона рублей, а инструкторы-космонавты — до 1,375 миллиона рублей в месяц, пояснил эксперт. Пенсия таких специалистов может достигать 85 процентов их денежного довольствия, что составляет 1,062 миллиона и 1,168 миллиона рублей соответственно.

