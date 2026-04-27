Пенсионеров России предупредили о досрочной выплате пенсии за май
Затем перечисления вернутся к обычному графику.
Часть пенсионеров получат пенсию за май досрочно в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России, передает РИА Новости.
Досрочно пенсию перечислят тем, кто получает ее через банк с 1-го по 4-е число месяца. Подавать заявление не требуется, так как средства переведут автоматически.
Речь идет обо всех видах пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Если пенсионер получает другие выплаты фонда, то они тоже придут заранее. Для получающих пенсию через «Почту России» они придут по обычному графику.
С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.
Ранее сообщалось, что инструкторы-космонавты и космонавты 1-го класса могут получать пенсии до 1 миллиона рублей и выше. Космонавты 1-го класса с учетом «полетных» надбавок могут рассчитывать на пенсию до 1,25 миллиона рублей, а инструкторы-космонавты — до 1,375 миллиона рублей в месяц, пояснил эксперт. Пенсия таких специалистов может достигать 85 процентов их денежного довольствия, что составляет 1,062 миллиона и 1,168 миллиона рублей соответственно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.