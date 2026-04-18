В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России предложили скорректировать сроки замены внутреннего паспорта. Депутат Госдумы Игорь Антропенко считает, что гражданам пора менять документ в 60 лет. Сейчас, напомним, паспорт меняют дважды — в 20 и 45 лет.

По словам парламентария, люди стали жить дольше, и внешность за годы сильно меняется. Особенно это заметно на контроле в аэропортах и на вокзалах: сотрудники безопасности сравнивают фото с лицом и часто сомневаются.

«Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет. А для внутреннего после 45 лет такой регулярной замены просто не предусмотрено», — пояснил Антропенко в беседе с РИА Новости.

