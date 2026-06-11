Перечень медицинских специальностей обновил Минздрав
В список вошли 15 направлений.
В перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавили 15 направлений. Решение принял Минздрав России, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В список вошли медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, аналитическая токсикология, судебная экспертиза и другие. Помимо этого, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028 года.
Сам документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
Ранее говорилось, что из списка уберут врача-диабетолога, врача — офтальмолога-протезиста, городского и районного педиатра, подросткового психиатра, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта. Также исключат зоолога, энтомолога и фельдшера-нарколога. В Минздраве объяснили, что эти должности устарели. Их обязанности передадут другим специалистам. Кто уже работает на этих должностях, продолжат работать спокойно.
Напомним, с 1 марта для будущих врачей действуют новые правила. Теперь всех бюджетников в ординатуре учат по целевому набору. Это значит, что студент ещё во время учёбы должен заключить договор с больницей или поликлиникой, где будет работать после выпуска. Если договора нет — переход на платное или отчисление.
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