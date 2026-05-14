Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самыми популярными направлениями для туризма у татарстанцев стали Армения с медианной стоимостью перелета в 17 170 рублей, Беларусь (21 150 рублей) и Узбекистан (24 500 рублей). В этих странах средняя цена за ночь в отеле 7660, 9300 и 6610 рублей соответственно. Об этом рассказали в «Яндекс Путешествиях».

Дороже всего будет полететь в Сербию, где авиаперелет обойдется в 54 850 рублей, а ночь в отеле — 9840 рублей. Даже в Испанию улететь будет дешевле (за перелет 28 650 рублей, но за ночлег — 16 240 рублей).

При выборе проживания стоит обращать внимание на тип питания. Наиболее выгодными остаются варианты с базовым или частично включенным питанием. Например, облегченный формат «все включено лайт» (средняя стоимость — 8100 рублей за ночь), а также тарифы с включенным завтраком (8620 рублей) или завтраком и обедом (10 800 рублей).

Ранее сообщалось, что приток туристов в малые города и районы Татарстана резко вырос. Гости республики стали чаще ездить в Буинск, Менделеевск, Елабугу.

