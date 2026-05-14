Общество
14 мая 23:09
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Перечислены страны, куда выгодно полететь на лето казанцам

Дороже всего обойдется путешествие в Сербию.

Перечислены страны, куда выгодно полететь на лето казанцам

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самыми популярными направлениями для туризма у татарстанцев стали Армения с медианной стоимостью перелета в 17 170 рублей, Беларусь (21 150 рублей) и Узбекистан (24 500 рублей). В этих странах средняя цена за ночь в отеле 7660, 9300 и 6610 рублей соответственно. Об этом рассказали в «Яндекс Путешествиях».

Дороже всего будет полететь в Сербию, где авиаперелет обойдется в 54 850 рублей, а ночь в отеле — 9840 рублей. Даже в Испанию улететь будет дешевле (за перелет 28 650 рублей, но за ночлег — 16 240 рублей).

При выборе проживания стоит обращать внимание на тип питания. Наиболее выгодными остаются варианты с базовым или частично включенным питанием. Например, облегченный формат «все включено лайт» (средняя стоимость — 8100 рублей за ночь), а также тарифы с включенным завтраком (8620 рублей) или завтраком и обедом (10 800 рублей).

Ранее сообщалось, что приток туристов в малые города и районы Татарстана резко вырос. Гости республики стали чаще ездить в Буинск, Менделеевск, Елабугу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.