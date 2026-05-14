Перечислены страны, куда выгодно полететь на лето казанцам
Дороже всего обойдется путешествие в Сербию.
Самыми популярными направлениями для туризма у татарстанцев стали Армения с медианной стоимостью перелета в 17 170 рублей, Беларусь (21 150 рублей) и Узбекистан (24 500 рублей). В этих странах средняя цена за ночь в отеле 7660, 9300 и 6610 рублей соответственно. Об этом рассказали в «Яндекс Путешествиях».
Дороже всего будет полететь в Сербию, где авиаперелет обойдется в 54 850 рублей, а ночь в отеле — 9840 рублей. Даже в Испанию улететь будет дешевле (за перелет 28 650 рублей, но за ночлег — 16 240 рублей).
При выборе проживания стоит обращать внимание на тип питания. Наиболее выгодными остаются варианты с базовым или частично включенным питанием. Например, облегченный формат «все включено лайт» (средняя стоимость — 8100 рублей за ночь), а также тарифы с включенным завтраком (8620 рублей) или завтраком и обедом (10 800 рублей).
Ранее сообщалось, что приток туристов в малые города и районы Татарстана резко вырос. Гости республики стали чаще ездить в Буинск, Менделеевск, Елабугу.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.