Перед Курбан-байрамом в Татарстан пытались провезти 13 животных без документов
На постах было изъято около восьми тонн продукции.
Курбан-байрам пройдет 27 мая, но власти Татарстана уже начали беспокоиться о завозе инфекции сельхозживотных. В целом массовое проведение обрядов жертвоприношения повышает риски заноса вирусов, общих для человека и животных. Это может повлечь за собой изменение эпизоотической ситуации региона в худшую сторону, отмечает и.о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по республике Мария Грибанова.
Первопричиной заражения могут послужить несанкционированный ввоз в республику и продажа жертвенных животных, а также жертвоприношение в неспециализированных местах. На Курбан-байрам обычно закалывают баранов, крупный рогатый скот и даже верблюдов. Ну а в Татарстане это традиционно бараны. Они восприимчивы к бруцеллезу, туберкулезу, ящуру, чуме мелких жвачных, оспе овец и коз. Из этих болезней человеку могут передаться бруцеллез и туберкулез.
Сейчас в мире тенденция к росту заболеваемости. С начала 2026 года было зафиксировано 53 очага вируса ящура. Большая часть — в африканских странах (49 случаев), в Израиле их три и один — в Турции. Оспу овец и коз (44 случая) заметили в странах Европы (38 случаев), в основном в Греции (36), остальные выявлены в странах Азии. Чума мелких животных — один случай в Хорватии.
Чтобы избежать заражения, в Татарстане заблаговременно усилили меры ветконтроля. В частности, главам районов рекомендовано принять меры по недопущению несанкционированного ввоза животных, их продажи и забоя в местах, не предназначенных для этих целей.
Жителям посоветовали при выборе барана обращать внимание на наличие ушных бирок — это значит, что на животное есть документы.
На постах республики дежурят сотрудники управления ветеринарии. Проводятся рейды на автодорогах районов. С начала 2026 года на постах выявили 13 голов сельхозживотных без документов - три головы крупного рогатого скота и десять мелкорогатого. Изъято около восьми тонн продукции. Перевозчикам объявлено предостережение. А ввезено с документами 170 голов мелкого рогатого скота из других регионов.
Ранее мы писали, что в соседних с Татарстаном регионах идет рост заболеваемости ковидом. Основные симптомы - лихорадка, потеря вкуса и обоняния, сильные отёки слизистых.
