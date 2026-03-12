Перед навигацией 44 судна в Татарстане остались без санитарных свидетельств
Управление Роспотребнадзора рассмотрело 405 заявлений.
Перед началом навигации в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану прошел семинар, темой которого стали вопросы выдачи судовых санитарных свидетельств и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на судах водного транспорта.
Участниками семинара стали руководители и специалисты предприятий водного транспорта из городов республики - Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Зеленодольска, а также из поселка Камское Устье.
Как сообщили в ведомстве, сотрудники управления рассмотрели 405 поступивших заявлений на получение судовых санитарных свидетельств. Выдано 361 свидетельство, 44 судна не прошли санитарную проверку.
Ранее сообщалось, что температура в конце недели в Татарстане превысит норму на 4-5 градусов. Ожидается сильный гололед.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.