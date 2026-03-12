Управление Роспотребнадзора рассмотрело 405 заявлений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перед началом навигации в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану прошел семинар, темой которого стали вопросы выдачи судовых санитарных свидетельств и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на судах водного транспорта.

Участниками семинара стали руководители и специалисты предприятий водного транспорта из городов республики - Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Зеленодольска, а также из поселка Камское Устье.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники управления рассмотрели 405 поступивших заявлений на получение судовых санитарных свидетельств. Выдано 361 свидетельство, 44 судна не прошли санитарную проверку.

Ранее сообщалось, что температура в конце недели в Татарстане превысит норму на 4-5 градусов. Ожидается сильный гололед.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.