Перед паводком дорожники проверят в Татарстане самые уязвимые участки автодорог
Подрядные организации начали расчистку оголовков и русел водопропускных труб.
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» проводит профилактические мероприятия для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда по федеральным автодорогам в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Ульяновской области и для сохранности искусственных сооружений на них во время весеннего паводка.
Как сообщает пресс-служба учреждения, подрядные организации уже приступили к расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и наледи. С 23 марта начнется осмотр наиболее уязвимых участков автодорог, расположенных в низинах, рядом с водоёмами, и искусственных сооружений на них. При этом особое внимание будет уделено объектам, которые может подтопить.
Для борьбы с паводком дорожные службы заготовили свыше 20 тысяч кубометров инертных материалов, инвентарь для работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Сформирована 101 бригада, в состав которых входят 562 человека и 280 единиц техники.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах. В случае возникновения нештатной ситуации следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства по телефону: 8 (843) 273-54-08.
Ранее сообщалось, что рабочие расчищают русла рек от упавших деревьев в Советском районе Казани. Город готовится к весеннему половодью.
