Около Анапы после ремонта для татарстанских подростков открывается лагерь «Приазовец».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из Татарстана 4 и 5 июня запланированы первые отправки детей для отдыха на черноморское побережье. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

В 2026 году около Анапы после ремонта открывается лагерь «Приазовец», где будут отдыхать дети из Татарстана. Помимо этого, в республике отремонтировали лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе. Он стал одним из крупнейших детских лагерей республики, единовременно там будут отдыхать почти 550 детей.

Также в Татарстане в рамках специальных программ продолжается ремонт подъездных дорог к лагерям детского отдыха, с 2019 года дороги с твердым покрытием появились у 65 лагерей.

С 2019 по 2025 год на ремонт подъездных дорог потратили 1,6 миллиарда рублей, были отремонтированы 80 километров дорог к 59 детским лагерям. Помимо этого, в 2026 году потратили 250 миллионов рублей на обновление шести дорог. По словам министра, по этим дорогам можно в любую погоду добраться до лагеря.

Ранее мы писали, что в этом году на детский отдых в Татарстане власти потратят около трех миллиардов рублей. За год выделенная сумма выросла на 21 процент.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.