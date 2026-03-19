Первым в Татарстане стартует сезон охоты на селезней уток
Начинается прием заявлений на получение разрешения на добычу дичи.
В апреле в Татарстане начинается весенний сезон охоты на пернатую дичь. Прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях стартует с 25 марта, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.
В ведомстве уточнили, что за получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории республики независимо от района предполагаемой охоты. Прием заявлений идет одновременно, независимо от вида пернатой дичи и сроков охоты на нее.
Со списком документов, необходимых для получения разрешения, можно ознакомиться на сайте Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
В ведомстве также напомнили сроки охоты. Так, с 4 апреля по 6 мая разрешена охота на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток.
11 апреля – 20 апреля – на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси).
18 апреля – 27 апреля – на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп).
С нормой добычи охотничьих ресурсов и пропускной способностью охотничьих угодий можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Ранее сообщалось, что вслед за грачами в Татарстан прилетели лесные голуби, жаворонки и скворцы. Птиц видели в четырех районах республики.
