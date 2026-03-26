Пресс-секретарь оценил восстановление доступа к Сети в столице.

Спецслужбы выполняют свои функции и принимают меры, необходимые для купирования тех или иных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проблемы с подключением к мобильному интернету в Москве. Его слова в соцсетях передает сотрудник Life Александр Юнашев.

Песков, отвечая на вопрос, означает ли восстановление мобильного интернета в Москве, что «миновала какая-то угроза», подчеркнул, что такие вопросы нужно адресовать спецслужбам.

«Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет - это прерогатива спецслужб», - уточнил пресс-секретарь.

Ранее говорилось, что провайдеры домашнего интернета в Москве занялись срочным внедрением системы «белых списков» для обеспечения доступа пользователям к необходимым сайтам при отключении интернета. Однако в Минцифры позже опровергли эти сообщения.

