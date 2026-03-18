Автор фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Кремле, комментируя законопроект Госсовета Татарстана о запрете СМИ писать «возможно» и «источники» в обвинительном уклоне, сообщили, что пока не имеют позиции по этой инициативе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков заметил, что не может говорить о какой-то позиции до того, как законодатели рассмотрят подобную инициативу.

«Это целиком и полностью их прерогатива», - напомнил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Госсовете Татарстана хотят запретить СМИ по всей России писать «возможно» и «источники» в обвинениях. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий намекать на виновность до приговора — даже с оговорками. За нарушения хотят установить штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч; для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.

