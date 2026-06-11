Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Эльвиры Набиуллиной
Обсуждать чье-либо здоровье в публичном поле — это неправильный формат, полагает пресс-секретарь.
В Кремле желают скорейшего выздоровления главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав не строить теории заговора по поводу ее больничного. Слова пресс-секретаря передает РИА Новости.
Песков заметил, что обсуждать чье-либо здоровье в публичном поле — это неправильный формат, так как люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного.
Напомним, на больничном глава ЦБ находится с начала июня. В связи с этим Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум.
Ранее Набиуллина заявила, что единственный источник финансирования — это российские сбережения. Мировые накопления на данный момент стране недоступны.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Ограничения движения введут на неделю.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.