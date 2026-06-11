Общество
11 июня 22:29
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«Вечерняя Казань»

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Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Эльвиры Набиуллиной

Обсуждать чье-либо здоровье в публичном поле — это неправильный формат, полагает пресс-секретарь.

Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Эльвиры Набиуллиной

Автор фото: скриншот видео YouTube (обработано ИИ)

В Кремле желают скорейшего выздоровления главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав не строить теории заговора по поводу ее больничного. Слова пресс-секретаря передает РИА Новости.

Песков заметил, что обсуждать чье-либо здоровье в публичном поле — это неправильный формат, так как люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного.

Напомним, на больничном глава ЦБ находится с начала июня. В связи с этим Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум.

Ранее Набиуллина заявила, что единственный источник финансирования — это российские сбережения. Мировые накопления на данный момент стране недоступны.

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