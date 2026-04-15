В Кремле понимают, что многие жители сталкиваются с неудобствами, но сейчас «такой период».

Автор фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Все ограничения в работе интернета в России будут сняты, когда необходимость в них исчезнет. После этого работа Сети стабилизируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.



В Кремле осознают, с какими неудобствами сталкиваются жители, но нужно смириться — «сейчас такой период». Ограничения действуют из соображений безопасности, добавил Песков. По его мнению, большинство россиян относятся с пониманием к этим необходимым мерам.



Как рассказывал пресс-секретарь ранее, работу интернета уже стараются стабилизировать. Этим занимаются профильные службы.



Проблемы, которые возникают из-за отключения интернета, будут решаться по мере их анализа, добавил Песков. Например, все больше расширяются те самые белые списки — туда добавляют новые сервисы.



