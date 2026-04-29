Общество
29 апреля 19:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Песков связал отсутствие техники на параде Победы с атаками Украины

По словам пресс-секретаря, речь идет об оперативной обстановке.

Автор фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Парад Победы 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за атак Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Песков заметил, что речь идет об оперативной обстановке, напомнив о словах президента Владимира Путина о том, что Киев «сейчас пустился во всю в террористическую активность».

Для минимизации опасности было решено отказать от военной техники. Также Песков подчеркнул, что нынешняя дата не юбилейная.

Ранее сообщалось, что в Казани будет праздничный салют – его запустят в 22:00. Основная программа на 9 Мая традиционно пройдет на площади Тысячелетия. В утреннем параде примут участие войска Казанского гарнизона, военнослужащие, участники СВО, ученики Военного училища.

