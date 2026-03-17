Песков заявил, что ему нечего добавить по ситуации с блокировкой Telegram
Ситуацию ранее разъяснил Роскомнадзор, говорил пресс-секретарь.
В Кремле ничего не могут добавить к разъяснениям Роскомнадзора по ситуации с блокировкой мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
«Мы все слышали те разъяснения, которые давались... Роскомнадзором, к этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже нечего», - отметил Песков, напомнив, что ситуацию также комментировало Минцифры.
Ранее сообщалось, что в России начали блокировать мессенджер Telegram, притом раньше планируемого срока. Основными причинами блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей, в частности несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Техноэксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко отмечал, что сервис с домашних провайдеров фактически не работает — сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. По его словам, про работу Telegram через мобильный интернет также можно забыть.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.