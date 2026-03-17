Общество
17 марта 20:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Песков заявил, что ему нечего добавить по ситуации с блокировкой Telegram

Ситуацию ранее разъяснил Роскомнадзор, говорил пресс-секретарь.

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле ничего не могут добавить к разъяснениям Роскомнадзора по ситуации с блокировкой мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы все слышали те разъяснения, которые давались... Роскомнадзором, к этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже нечего», - отметил Песков, напомнив, что ситуацию также комментировало Минцифры.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать мессенджер Telegram, притом раньше планируемого срока. Основными причинами блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей, в частности несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Техноэксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко отмечал, что сервис с домашних провайдеров фактически не работает — сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. По его словам, про работу Telegram через мобильный интернет также можно забыть.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.