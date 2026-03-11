Общество
11 марта 19:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пик заболеваемости ОРВИ в Татарстане пройден

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики.

Пик заболеваемости ОРВИ в Татарстане пройден

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане пройден пик заболеваемости ОРВИ, текущая эпидемиологическая ситуация сохраняется на сезонном уровне. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

За неделю в Татарстане зарегистрировано 11 635 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня предыдущей недели на 3,9% и ниже эпидемического порога на 47,9%. Доля гриппа составляет 21,9%, преобладает вирус гриппа А.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики против респираторных инфекций.

Ранее говорилось, что ошибка ВОЗ привела к глобальному заболеванию гриппом. Две трети проанализированных образцов вируса отличаются от вакцинного варианта.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Владимир Астапкович / РИА Новости
Глава Минцифры Татарстана о МАХ: «Возникает много вопросов по безопасности»

Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.