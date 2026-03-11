Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане пройден пик заболеваемости ОРВИ, текущая эпидемиологическая ситуация сохраняется на сезонном уровне. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

За неделю в Татарстане зарегистрировано 11 635 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня предыдущей недели на 3,9% и ниже эпидемического порога на 47,9%. Доля гриппа составляет 21,9%, преобладает вирус гриппа А.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики против респираторных инфекций.

Ранее говорилось, что ошибка ВОЗ привела к глобальному заболеванию гриппом. Две трети проанализированных образцов вируса отличаются от вакцинного варианта.

