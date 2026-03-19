Заседание прошло в Нью-Дели.

Автор фото: Институт развития Казани

Комитет БРИКС по архитектуре утвердил планы работы на 2026–2027 годы в Нью-Дели на заседании в рамках Генеральной ассамблеи ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения. Об этом сообщили в институте развития Казани.

Модератором выступила кандидат архитектуры, действительный член Международной академии архитектуры Ирина Коробьина. Ключевые решения и направления работы принимали, в том числе главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, а также председатель комитета по архитектуре и градостроительству в 2025 году, профессор Папского католического университета Минас-Жерайс Педро Мораис, председатель комитета по устойчивому развитию среды обитания и «умным» городам Судхир Кришна и другие.

В комитете продолжают формировать повестку в сфере архитектуры и устойчивого развития городов стран БРИКС, заметили в институте.

