План работы до 2027 года утвердили в комитете БРИКС по архитектуре
Заседание прошло в Нью-Дели.
Комитет БРИКС по архитектуре утвердил планы работы на 2026–2027 годы в Нью-Дели на заседании в рамках Генеральной ассамблеи ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения. Об этом сообщили в институте развития Казани.
Модератором выступила кандидат архитектуры, действительный член Международной академии архитектуры Ирина Коробьина. Ключевые решения и направления работы принимали, в том числе главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, а также председатель комитета по архитектуре и градостроительству в 2025 году, профессор Папского католического университета Минас-Жерайс Педро Мораис, председатель комитета по устойчивому развитию среды обитания и «умным» городам Судхир Кришна и другие.
В комитете продолжают формировать повестку в сфере архитектуры и устойчивого развития городов стран БРИКС, заметили в институте.
Ранее сообщалось, что в Индии анонсировали конкурс на строительство туркластера у озера Кабан в Казани. Масштабное обновление ждет и историческую часть зооботсада столицы республики.
