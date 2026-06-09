Общество
9 июня 18:35
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«Вечерняя Казань»

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Платформу для единого регистра больных саркоидозом разработали в Казани

Результаты представят осенью на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания.

Платформу для единого регистра больных саркоидозом разработали в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани разработали цифровую платформу для единого федерального регистра больных саркоидозом, ей занимались ученые Казанского государственного медицинского университета и Казанского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Казань для разработки платформы выбрали неслучайно, так как еще в 2012 году группа татарстанских ученых во главе с профессором Александром Визелем получила премию республики за создание региональной системы помощи таким больным. В 2022 году в России были созданы и утверждены Минздравом первые клинические рекомендации по саркоидозу, координировать создание которых было также поручено профессору Визелю.

«Мы создали и обновили клинические рекомендации, но реальных эпидемиологических данных в России не было. В разных странах саркоидоз протекает по-разному, и теперь мы впервые получим «полную географию» этого заболевания в России», — подчеркнул профессор Визель.

Результаты работы регистра представят осенью на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания.

Напомним, саркоидоз — это тяжелое системное заболевание неизвестной природы, поражающее легкие, лимфоузлы, сердце, нервную систему, глаза и кожу.

Ранее сообщалось, что первые вакцины против глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — могут появиться в России уже в этом году. До конца года планируется получить разрешение на применение онковакцины «Глиопепт». Она будет пептидная. В конце года собираются получить разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы, которую назвали «Глиорна».

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