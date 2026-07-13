Свои голоса за столицу Татарстана отдали больше половины респондентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань стала лидером среди гастрономических городов России. Таковы данные опроса, который провели логистический оператор СДЭК и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет «Татар-информ» со ссылкой на исследование.

Столицу Татарстана выбрали 54% респондентов. Далее с показателем 52% идут Санкт-Петербург, Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%) В десятку российских городов для гастрономических путешествий вошли также Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи.

Как показало исследование, чаще всего путешественники возвращались в Санкт-Петербург, Москву и Казань, несмотря на то, что столица Татарстана стала одновременно и самым дорогим вариантом для гастрономической поездки при стоимости проживания порядка 9,6 тысячи рублей за ночь.

Что касается стран, участники опроса отдали предпочтение Италии (64% респондентов), Грузии (55%) и России, набравшей 51%. При этом первая страна привлекает туристов ярко выраженной национальной кухней, вторая и третья - разнообразием продуктов и блюд.

В других странах туристы пробуют в первую очередь национальные блюда, местные сладости, необычные продукты, морепродукты, местный алкоголь, кофе или чай. Из путешествий россияне стараются привезти сладости, сыры, специи и соусы, чай или кофе, а также мясные деликатесы.

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