По итогам опроса Казань назвали главным гастрономическим городом России
Свои голоса за столицу Татарстана отдали больше половины респондентов.
Казань стала лидером среди гастрономических городов России. Таковы данные опроса, который провели логистический оператор СДЭК и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет «Татар-информ» со ссылкой на исследование.
Столицу Татарстана выбрали 54% респондентов. Далее с показателем 52% идут Санкт-Петербург, Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%) В десятку российских городов для гастрономических путешествий вошли также Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи.
Как показало исследование, чаще всего путешественники возвращались в Санкт-Петербург, Москву и Казань, несмотря на то, что столица Татарстана стала одновременно и самым дорогим вариантом для гастрономической поездки при стоимости проживания порядка 9,6 тысячи рублей за ночь.
Что касается стран, участники опроса отдали предпочтение Италии (64% респондентов), Грузии (55%) и России, набравшей 51%. При этом первая страна привлекает туристов ярко выраженной национальной кухней, вторая и третья - разнообразием продуктов и блюд.
В других странах туристы пробуют в первую очередь национальные блюда, местные сладости, необычные продукты, морепродукты, местный алкоголь, кофе или чай. Из путешествий россияне стараются привезти сладости, сыры, специи и соусы, чай или кофе, а также мясные деликатесы.
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