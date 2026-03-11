Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Автор фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Общественный резонанс в республике вызвала выдача многодетной семье из Таджикистана жилищного сертификата в Нурлате. Татарстанцам показалось, что делается это в ущерб местным жителям, но все не так однозначно. Во-первых, как объяснили «Вечерней Казани» в администрации Нурлатского района, сертификат, который получили Назриевы, является «господдержкой в виде безвозмездной субсидии на приобретение или строительство жилого помещения в размере до 35% нормативной стоимости». Иными словами, льгота покрывает только часть расходов на недвижимость, а для ее получения семье молодого врача еще пришлось доказать свою платежеспособность.



«Получить господдержку может молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, подтвердившая платежеспособность, а также вставшая на учет в исполнительном комитете по месту жительства, в которой возраст каждого из супругов (либо родителя в неполной семье) не превышает 35 лет на момент получения субсидии», — сообщили «Вечерней Казани» в администрации Нурлатского района.



Помощь семьям, которые соответствуют этим требованиям, оказывается благодаря региональному проекту «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» и, несомненно, «строго в рамках федерального и республиканского законодательства», а решение принимается «по установленным законом критериям и с учетом очередности».



По информации администрации Нурлатского района, Назриевы имеют полное право на социальные выплаты:



«В этом году сертификат получила многодетная семья Назриевых – супруги работают в системе здравоохранения района, а приоритетное право на субсидию им обеспечило воспитание четверых несовершеннолетних детей (три дочери и сын). Все они – граждане Российской Федерации», — рассказали нашей редакции.



Однако, как сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану, проверка по факту выдачи Назриевым льготы все еще продолжается.



По мнению Дениса Красноярцева, руководителя объединения самозанятых юристов и адвокатов «Юристы Татарстана», необходимо взглянуть на этот эпизод более пристально.



«Самый главный вопрос в этой ситуации — сообщал ли врач о наличии семьи в администрацию. Если врач получил сертификат на семью из 1 человека (только на себя), то тут можно усмотреть признаки мошенничества, пришел один, сказал, что холост и бездетен, и встал на учет и получил «метры». Чем это плохо? Обман государства и нарушение условий программы. Что может случиться в дальнейшем? Обяжут вернуть всю сумму в бюджет, а действия могут квалифицировать как мошенничество по ст. 159 УК РФ. А вот если выяснится, что получил сертификат, потом женился и завёл детей, то есть «оговорка по метражу». Тут надо выделять детям доли из средств материнского капитала, но на фото мы видим, что дети взрослые и в один год все родиться физически не могли», — объяснил свою точку зрения юрист в разговоре с «Вечерней Казанью».



По всем внешним признакам Назриевы получили льготу совершенно законно, однако ситуация все равно продолжает привлекать внимание. Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев назвал происходящее «не отражением отношения нурлатцев, а желанием посеять межнациональную рознь на фоне происходящих в мире событий». При этом местные СМИ удалили публикацию о вручении сертификата врачу, так же как и сам Ишкинеев.



Напомним, что Абдукодир и Насиба Назриевы из Таджикистана воспитывают четырех детей. Абдукодир работает урологом в Нурлатской центральной районной больнице, а в 2023 году он даже стал лучшим молодым врачом района по результатам голосования читателей «Нурлат-информа». Насиба трудится медсестрой в школе № 4.



Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Нурлате. Ему представят доклад о ходе проверки по факту халатности.



Все самое интересное в нашем телеграм-канале.